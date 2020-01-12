Во Львовской области микроавтобус насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 января. УНН. Во Львовской области, в селе Долгое, насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОЛА, передает корреспондент УНН.
“11 января около 18:15 ч. в с. Долгое Стрыйского района, водитель автомобиля “Рено-Трафикˮ, житель село Подорожнее Стрыйского района 1977 года рождения, совершил наезд на пешехода, жителя с. Долгое Стрыйского района 1964 года, который от полученных травм скончался на месте происшествия”, — сообщили в департаменте.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как писал УНН, в Киеве в результате ДТП погиб человек, четверо травмированы.