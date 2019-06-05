Во Львовской области с ножом напали на стоматолога

Инцидент произошел в Городецком районе около 11 часов. Неизвестный мужчина совершил нападение на врача в стоматологическом кабинете. По заключению следственно-оперативной группы нападавшим оказался 65-летний иностранец, проживающий в одном из сел района.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Статья предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

В настоящее время проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Вскоре суд изберет меру пресечения.

Как сообщалось ранее, следствие рассматривает три версии жестокого покушения на черкасского журналиста.