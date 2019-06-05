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На Львівщині з ножем напали на стоматолога

На Львівщині з ножем напали на стоматолога

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. На Львівщині затримано зловмисника, який наніс ножові поранення лікарю-стоматологу, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію Львівської області.

Інцидент трапився в Городоцькому районі близько 11-ї години. Невідомий чоловік здійснив напад на лікаря в стоматологічному кабінеті. За висновками слідчо-оперативної групи нападником виявився 65-річний іноземець, який проживає в одному з сіл району.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 ч.1 ст.115 (замах на вбивство) КК України. Стаття передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події. Невдовзі суд обере міру запобіжного заходу.

Як повідомлялось раніше, слідство розглядає три версії жорстокого замаху на черкаського журналіста.

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Кримінал та НП

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