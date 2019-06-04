Чоловік напав з ножем і зґвалтував 18-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував 18-річну дівчину у Слов'янському районі Донецької області, наразі зловмисника затримано. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури області.
Установлено, що ввечері 2 червня 28-річний, неодноразово судимий чоловік на одній із вулиць у Слов’янську напав на місцеву жительку і хотів її зґвалтувати. Жінці вдалось вирватись від нападника.
Однак, уже наступного ранку, близько 9:00, зловмисник напав зі спини на 18-річну дівчину, яка прямувала до свого будинку. Поваливши жертву на землю та погрожуючи ножем, чоловік зв’язав їй руки ременем від рюкзака та вступив з нею у статеві зносини проти її волі, після чого, залякавши потерпілу вбивством за розголошення вказаної події, з місця злочину втік, вказали у прокуратурі.
Ґвалтівника затримали протягом доби. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні зазначеного правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) КК України.
Нагадаємо, на Миколаївщині зґвалтували неповнолітню.