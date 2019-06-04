Мужчина напал с ножом и изнасиловал 18-летнюю девушку

Установлено, что вечером 2 июня 28-летний, неоднократно судимый мужчина на одной из улиц в Славянске напал на местную жительницу и хотел ее изнасиловать. Женщине удалось вырваться от нападавшего.

Однако, уже на следующее утро, около 9:00, злоумышленник напал со спины на 18-летнюю девушку, которая направлялась к своему дому. Повалив жертву на землю и угрожая ножом, мужчина связал ей руки ремнем от рюкзака и вступил с ней в половую связь против ее воли, после чего, запугав потерпевшую убийством за разглашение указанного события, с места преступления скрылся, указали в прокуратуре.

Насильника задержали в течение суток. Решаются вопросы сообщения ему о подозрении в совершении указанного правонарушения и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 152 (изнасилование) УК Украины.

Напомним, в Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю.