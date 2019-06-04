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6 марта, 17:12 • 143595 просмотра

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Мужчина напал с ножом и изнасиловал 18-летнюю девушку

Мужчина напал с ножом и изнасиловал 18-летнюю девушку

Киев  •  УНН

 • 18633 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 18-летнюю девушку в Славянском районе Донецкой области, в настоящее время злоумышленник задержан. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что вечером 2 июня 28-летний, неоднократно судимый мужчина на одной из улиц в Славянске напал на местную жительницу и хотел ее изнасиловать. Женщине удалось вырваться от нападавшего.

Однако, уже на следующее утро, около 9:00, злоумышленник напал со спины на 18-летнюю девушку, которая направлялась к своему дому. Повалив жертву на землю и угрожая ножом, мужчина связал ей руки ремнем от рюкзака и вступил с ней в половую связь против ее воли, после чего, запугав потерпевшую убийством за разглашение указанного события, с места преступления скрылся, указали в прокуратуре.

Насильника задержали в течение суток. Решаются вопросы сообщения ему о подозрении в совершении указанного правонарушения и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 152 (изнасилование) УК Украины.

Напомним, в Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю.

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