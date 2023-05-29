Во Львовской области ночью сбили вражескую ракету, из-за обломков произошел пожар - ОВА

Цитата

"Этой ночью враг атаковал Украину ракетами с самолетов стратегической авиации с Каспийского моря и "шахедами". Одна из ракет долетела и до нашей области. Защитникам из ВК «Запад» удалось сбить ее над Золочевским районом. Обломки упали на деревянную хозяйственную постройку, здание сгорело. Сгорел также трактор, который был рядом. Пострадавших, к счастью, нет. На месте падения обломков возникла воронка", - сообщил Козицкий.

По его словам, в других районах Львовской области эта ночь была спокойной.

Дополнение

В ночь на 29 мая российские войска нанесли очередной ракетный и авиационный удары "шахедами". В целом, за прошедшие сутки, по данным Генштаба, враг нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БПЛА “Shahed”. 58 “шахедов” уничтожено нашими защитниками. Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.