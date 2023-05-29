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На Львівщині вночі збили ворожу ракету, через уламки сталася пожежа - ОВА

Київ • УНН

 • 582602 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. У Львівській області у ніч на 29 збили ворожу ракету, через уламки згоріли господарська споруда та трактор. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря та "шахедами". Одна з ракет долетіла і до нашої області. Захисникам з ПвК «Захід» вдалося збити її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев'яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва", - повідомив Козицький.

З його слів, в інших районах Львівської області ця ніч була спокійною.

Доповнення

У ніч на 29 травня російські війська завдали чергового ракетного та авіаційного ударів "шахедами". Загалом, протягом минулої доби, за даними Генштабу, ворог завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА “Shahed”. 58 “шахедів” знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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