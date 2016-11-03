Во Львовской области от ОРВИ умер ребенок - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во Львовской области на прошлой неделе зарегистрирована смерть ребенка в результате ОРВИ. Об этом говорится в еженедельном информационном бюллетене Министерства здравоохранения "Грипп и ОРВИ в Украине", передает УНН.
"На 43 неделе 2016 года в учреждении здравоохранения Львовской области, которое привлечено к проведению дозорного эпиднадзора, зарегистрирован летальный случай ребенка, по данным вирусологических исследований методом полимеразной цепной реакции определен РНК вируса", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело более 162 тыс. человек.