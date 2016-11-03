На Львівщині від ГРВІ померла дитина - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Львівській області минулого тижня зареєстровано смерть дитини внаслідок ГРВІ. Про це йдеться в щотижневому інформаційному бюлетені Міністерства охорони здоров’я “Грип та ГРВІ в Україні”, передає УНН.
“На 43 тижні 2016 року в закладі охорони здоров’я Львівської області, що залучений до проведення дозорного епіднагляду, зареєстрований летальний випадок дитини, за даними вірусологічних досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції визначено РНК вірусу”, — йдеться в повыдомленні.
Як повідомляв УНН, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло більше 162 тис. осіб.