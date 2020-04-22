Во Львовской области от COVID-19 умер медик
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. Во Львовской области от COVID-19 умерла женщина, которая работала медицинским работником и 44-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"Во Львовской области умерли одиннадцатый и двенадцатый пациенты, у которых была зафиксирована коронавирусная инфекция. Женщина - медицинский работник, 1960 года, умерла сегодня, 22 апреля. Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили 18 апреля", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 13 апреля она была госпитализирована в Центр легочного здоровья с двусторонней пневмонией. У женщины были сопутствующие заболевания, в частности, гипертоническая болезнь, ожирение.
"44-летний мужчина скончался сегодня, 22 апреля. ПЦР-тест, который приняли 20 апреля, подтвердил у пациента коронавирус. Результат теста получили сегодня, 22 апреля", - отмечается в сообщении.
По информации ОГА, мужчина проходил лечение во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы. У него не было сопутствующих болезней.
Напомним, во Львове и Львовской области на 8 часов 22 апреля зафиксировано 274 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, 29 пациентов выздоровели.