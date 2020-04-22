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На Львівщині від COVID-19 помер медик

На Львівщині від COVID-19 помер медик

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня УНН. У Львівській області від COVID-19 померла жінка, яка працювала медичним працівником та 44-річний чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"На Львівщині померли одинадцятий та дванадцятий пацієнти, у яких було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Жінка – медичний працівник, 1960 року народження, померла сьогодні, 22 квітня. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали 18 квітня", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 13 квітня вона була госпіталізована у Центр легеневого здоров’я з двобічною пневмонією. У жінки були супутні захворювання, зокрема, гіпертонічна хвороба, ожиріння.

"44-річний чоловік помер сьогодні, 22 квітня. ПЛР-тест, який взяли 20 квітня, підтвердив у пацієнта коронавірус. Результат тесту отримали сьогодні, 22 квітня", - зазначається в повідомленні.

За інформацією ОДА, чоловік проходив лікування у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. У нього не було супутніх хвороб.

Нагадаємо, у Львові та на Львівщині на 8 годину 22 квітня зафіксовано 274 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, 29 пацієнтів одужало.

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