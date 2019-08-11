При ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли две женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
ДТП произошло 10 августа около 16:15 на автодороге "Киев-Чоп" в Бродовском районе.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили "ВАЗ-21099", которым управлял 43-летний житель Херсонской области, и Audi под управлением 55-летнего львовянина. В результате столкновения пассажирки "ВАЗ" в возрасте 32 и 72 лет получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. Водители автомобилей госпитализированы.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в ДТП в Полтавской области погибла харьковская балерина.