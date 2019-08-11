У ДТП на трасі "Київ-Чоп" загинули дві жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули двоє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУ НП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 серпня близько 16:15 на автодорозі "Київ-Чоп" у Бродівському районі.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі "ВАЗ-21099", яким керував 43-річний мешканець Херсонської області, та Audi під керуванням 55-річного львів’янина. Внаслідок зіткнення пасажирки "ВАЗ" віком 32 та 72 роки отримали тілесні ушкодження, від яких померли на місці події. Водії автомобілів госпіталізовані.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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