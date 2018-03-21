Во Львовской области пассажирский автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Вчера на трассе Самбор - Ужгород в ДТП попал рейсовый автобус - Турка - Лыбохора, пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы в больницу. Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"21-летний водитель автомобиля "ГАЗ 66" не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом Mercedes, за рулем которого был житель пгт Бориня 1970 года.
В результате ДТП пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы в больницу.
В частности, госпитализирована жительница села Либохора 2004 года рождения с ушибом носа и две жительницы села Верхнее Высоцкое (1994 и 1982 рождения) с ушибами нижних челюстей.
Еще двое пострадавших от госпитализации отказались. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители", - сообщили в департаменте.
Напомним, в Харькове водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил несколько ДТП и протаранил автомобиль патрульных.