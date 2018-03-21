На Львівщині пасажирський автобус потрапив у ДТП, є постраждалі

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 березня. УНН. Вчора на трасі Самбір - Ужгород в ДТП потрапив рейсовий автобус - Турка - Либохора, постраждали п'ятеро людей, троє з яких госпіталізовані у лікарню. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

“21-річний водій автомобіля "ГАЗ 66" не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автобусом Mercedes, за кермом якого був житель смт. Бориня 1970 року народження.

Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей, троє з яких госпіталізовані у лікарню.

Зокрема, госпіталізована мешканка села Либохора 2004 року народження з забоєм носа та двоє мешканок села Верхнє Висоцьке (1994 та 1982 років народження) з забоями нижніх щелеп.

Ще двоє постраждалих від госпіталізації відмовились. Обставини події встановлюють правоохоронці”, — повідомили у департаменті.

Нагадаємо, у Харкові водій у стані алкогольного сп’яніння влаштував кілька ДТП і протаранив автомобіль патрульних.

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