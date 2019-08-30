Во Львовской области прокурор избил официанта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В пгт Красное Львовской области работник прокуратура избил официанта. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Сотрудник местной прокуратуры отдыхал в одном из кафе поселка. В момент, когда к нему подошел официант, он дважды ударил его. После чего вышел из помещения заведения. Мотивы такого поступка прокурора неизвестны.
В отношении прокурора начато уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Как сообщал УНН, в Киевской области сотрудник прокуратуры устроил стрельбу.