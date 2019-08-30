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На Львівщині прокурор побив офіціанта

На Львівщині прокурор побив офіціанта

Київ • УНН

 • 36043 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. У смт Красне Львівської області працівник прокуратура побив офіціанта. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Співробітник місцевої прокуратури відпочивав в одному з кафе селища. У момент, коли до нього підійшов офіціант, він двічі вдарив його. Після чого вийшов із приміщення закладу. Мотиви такого вчинку прокурора невідомі.

Стосовно прокурора розпочато кримінальне провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).

Як повідомляв УНН, у Київській області співробітник прокуратури влаштував стрілянину.

Українські Національні Новини

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