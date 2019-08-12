На Київщині п’яний прокурор влаштував стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У селі Слобода в Київській області співробітник прокуратури влаштував стрілянину. Про це УНН повідомили власні джерела у правоохоронних органах.
Подія сталася у неділю, 11 серпня, поряд з місцевим кафе. Співробітник прокуратури перебуваючи на вулиці здійснив декілька пострілів з мисливської рушниці. Стріляв чоловік у напрямку поля. Ніхто не постраждав.
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На виклик місцевих жителів прибули поліцейські. За попередньою інформацією, драгер показав наявність у крові прокурора алкоголю.
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Був складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 174 КУпАП (стрільба з вогнепальної зброї в населених пунктах), а також постанова про появу у громадський місцях у нетверезому стані. Також поліція вилучила у прокурора рушницю та дозвіл на неї.