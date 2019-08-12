В Киевской области пьяный прокурор устроил стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В селе Слобода в Киевской области сотрудник прокуратуры устроил стрельбу. Об этом сообщили УНН собственные источники в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в воскресенье, 11 августа, рядом с местным кафе. Сотрудник прокуратуры находясь на улице совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья. Стрелял мужчина в направлении поля. Никто не пострадал.
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На вызов местных жителей прибыли полицейские. По предварительной информации, драгер показал наличие в крови прокурора алкоголя.
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Был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 174 КУоАП (стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах), а также постановление о появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии. Также полиция изъяла у прокурора ружье и разрешение на нее.