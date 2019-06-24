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Охоронця заарештували за стрілянину у неповнолітнього

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Суд у Вінницькій області взяв під варту охоронника ставка, підозрюваного у стрілянині у неповнолітнього. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.

Охоронця заарештували за стрілянину у неповнолітнього

За даними слідства, охоронець ставка у Тиврівському районі вдарив неповнолітнього в голову та тричі вистрелив в нього з травматичного пістолету "Форт-12 РМ". Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Охоронцю за погодженням прокурором оголосили підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України (Хуліганство - ред.).

"Суд задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без застосування застави", - повідомили у прокуратурі.

Досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, у Київській області у приміщені продуктового магазину сталася стрілянина.

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