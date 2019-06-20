На Київщині сталася стрілянина у магазині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Київській області у приміщені продуктового магазину сталася стрілянина. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У місті Біла Церква, Київської області у приміщені продуктового магазину між власником та місцевим мешканцем стався конфлікт. Житель Білої Церкви погрожував власнику магазину вбивством та вистрелив у нього з пістолета “ПМР”. На щастя ніхто не постраждав.
Чоловіка, який здійснив постріл затримано. Розпочато розслідування за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).
Як повідомляв УНН, іноземець влаштував стрілянину на одеському пляжі.