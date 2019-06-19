Іноземець влаштував стрілянину на одеському пляжі – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В Одесі іноземець влаштував на пляжі стрілянину по порожнім металевим банкам. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Наражаючи на небезпеку відпочивальників, 33-річний громадянин однієї з країн Середньої Азії влаштував на пляжі стрілянину по порожнім металевим банкам", - повідомили у відомстві.
Про подію до поліції повідомили свідки.
Співробітники батальйону поліції особливого призначення затримали зловмисника та доставили його до Київського відділу поліції. В нього вилучили пневматичний пістолет та набої до нього. Слідство триває.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, у місті Переяслав-Хмельницький поліцейські під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім вони домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Так, поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв 5-річний хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.
За кілька днів після отримання поранення 5-річний хлопчик помер у лікарні.