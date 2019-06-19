Иностранец устроил стрельбу на одесском пляже — полиция

"Подвергая опасности отдыхающих, 33-летний гражданин одной из стран Средней Азии устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам", - сообщили в ведомстве.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы.

Сотрудники батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет и патроны к нему. Следствие продолжается.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, в городе Переяслав-Хмельницкий полицейские во время отдыха употребляли спиртные напитки, а потом они договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах. Так, полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял 5-летний мальчик.

По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу.

Через несколько дней после получения ранения 5-летний мальчик умер в больнице.