В Киевской области произошла стрельба в магазине

В городе Белая Церковь Киевской области в помещении продуктового магазина между владельцем и местным жителем произошел конфликт. Житель Белой Церкви угрожал владельцу магазина убийством и выстрелил в него из пистолета “ПМР”. К счастью никто не пострадал.

Мужчину, который выстрелил задержан. Начато расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как сообщал УНН, иностранец устроил стрельбу на одесском пляже.