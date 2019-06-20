В Киевской области произошла стрельба в магазине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевской области в помещении продуктового магазина произошла стрельба. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В городе Белая Церковь Киевской области в помещении продуктового магазина между владельцем и местным жителем произошел конфликт. Житель Белой Церкви угрожал владельцу магазина убийством и выстрелил в него из пистолета “ПМР”. К счастью никто не пострадал.
Мужчину, который выстрелил задержан. Начато расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Как сообщал УНН, иностранец устроил стрельбу на одесском пляже.