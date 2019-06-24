Охранника арестовали за стрельбу в несовершеннолетнего
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Суд в Винницкой области взял под стражу охранника пруда, подозреваемого в стрельбе в несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
По данным следствия, охранник пруда в Тывровском районе ударил несовершеннолетнего в голову и трижды выстрелил в него из травматического пистолета "Форт-12 РМ". Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Охраннику по согласованию прокурором объявили подозрение по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство - ред.).
"Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без применения залога", - сообщили в прокуратуре.
Досудебное расследование пока продолжается.
Напомним, в Киевской области в помещении продуктового магазина произошла стрельба.