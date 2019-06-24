Охранника арестовали за стрельбу в несовершеннолетнего

По данным следствия, охранник пруда в Тывровском районе ударил несовершеннолетнего в голову и трижды выстрелил в него из травматического пистолета "Форт-12 РМ". Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Охраннику по согласованию прокурором объявили подозрение по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство - ред.).

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без применения залога", - сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование пока продолжается.

Напомним, в Киевской области в помещении продуктового магазина произошла стрельба.