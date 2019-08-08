Підозрюваного у стрілянині біля кафе в Полтаві затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Підозрюваного у стрілянині біля кафе у Полтаві, внаслідок якої був поранений охоронець закладу громадського харчування, затримали. Про це повідомив начальник ГУНП у Полтавській області Андрій Замахін, передає УНН.
"Особа, яка обгрунтовано підозрюється в замаху на вбивство біля кафе в центрі Полтави, затримана. Йому оголошено про підозру", - повідомив Замахін у Facebook.
За його словами, оперативники та слідчі провели комплекс оперативно-розшукових слідчих дій, які дали позитивний результат.
"Наразі речові докази вилучені, триває слідство", - додав головний поліцейський Полтавщини.
Нагадаємо, у ніч на 7 серпня невідомий у Полтаві поранив із пістолета охоронця кафе.