Підозрюваного у стрілянині біля кафе в Полтаві затримали

"Особа, яка обгрунтовано підозрюється в замаху на вбивство біля кафе в центрі Полтави, затримана. Йому оголошено про підозру", - повідомив Замахін у Facebook.

За його словами, оперативники та слідчі провели комплекс оперативно-розшукових слідчих дій, які дали позитивний результат.

"Наразі речові докази вилучені, триває слідство", - додав головний поліцейський Полтавщини.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня невідомий у Полтаві поранив із пістолета охоронця кафе.