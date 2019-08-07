У Полтаві охоронець кафе отримав вогнепальне поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Полтаві невідомий поранив із пістолета охоронця закладу громадського харчування. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 6 серпня, близько 23:00, біля одного із закладів харчування Шевченківського району Полтави, невідомий чоловік здійснив кілька пострілів в охоронця, 1979 року народження.
Пораненого в непритомному стані ушпиталено до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні.
За фактом замаху на вбивство відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Поліція проводить комплекс необхідних слідчо-оперативних заходів.
Нагадаємо, у Києві на подвір'ї будинку п’яний чоловік влаштував стрілянину.