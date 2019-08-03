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У Києві на подвір'ї будинку п’яний чоловік влаштував стрілянину, є поранені

У Києві на подвір'ї будинку п’яний чоловік влаштував стрілянину, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Києві на подвір’ї будинку на проспекті Миру п’яний чоловік влаштував стрілянину. В результаті було поранено двох жінок та чоловіка, їх госпіталізували до медичного закладу з вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.

“Правоохоронці встановили: коли 32-річна місцева мешканка вигулювала собаку, то він почав гавкати на п’яного чоловіка. Між ними розпочалася словесна перепалка. Однак, коли втрутилися чоловік та жінка, які проходили повз, зловмисник розлютився, дістав пістолет, ймовірно — травматичний, та зробив кілька хаотичних пострілів. У результаті 44-річну і 32-річну жінок та 27-річного чоловіка госпіталізовано до медичного закладу з вогнепальними пораненнями різних частин тіла”, — йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції для з’ясування всіх обставин конфлікту. Також, правоохоронці поліцейські провели тест для встановлення стану сп‘яніння чоловіка: драгер показав 2,02 проміле.

З місця події експерти вилучили зброю, яку відправлять на експертизу.

“За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо,у Києві під час розпивання алкогольних напоїв у дворі житлового будинку виник конфлікт між двома чоловіками, який переріс у стрілянину.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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