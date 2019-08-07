В Полтаве охранник кафе получил огнестрельное ранение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Полтаве неизвесстный ранил из пистолета охранника заведения общественного питания. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 6 августа, около 23:00, возле одного из заведений питания Шевченковского района Полтавы неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранника, 1979 года рождения.
Раненого в бессознательном состоянии госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы.
По факту покушения на убийство сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.
Напомним, в Киеве во дворе дома пьяный мужчина устроил стрельбу.