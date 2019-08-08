Подозреваемого в стрельбе возле кафе в Полтаве задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Подозреваемого в стрельбе возле кафе в Полтаве, в результате которой был ранен охранник заведения общественного питания, задержали. Об этом сообщил начальник ГУНП в Полтавской области Андрей Замахин, передает УНН.
"Человека, обоснованно подозреваемого в покушении на убийство возле кафе в центре Полтавы, задержан. Ему объявлено о подозрении", - сообщил Замахин в Facebook.
По его словам, оперативники и следователи провели комплекс оперативно-розыскных следственных действий, которые дали положительный результат.
"Сейчас вещественные доказательства изъяты, ведется следствие", - добавил главный полицейский Полтавской области.
Напомним, в ночь на 7 августа неизвестный в Полтаве ранил из пистолета охранника кафе.