Во Львовской области на новостройке погиб рабочий
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Львовской области, в Сколовицком районе, с леса упал рабочий. От полученных травм мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"В Сколевское отделения полиции 6 марта поступила информация о том, что около 16.00 в поселке Славское на новостройке погиб человек.
Правоохранители предварительно установили, что 41-летний житель Виктор Демитчик одного из сел района, который работал на стройке, находясь на лесах, потерял равновесие и упал с высоты около 10 метров.
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От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай", - сообщили в Нацполиции.