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На Львівщині на новобудові загинув робітник

На Львівщині на новобудові загинув робітник

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 березня. УНН. На Львівщині, у Сколовіцькому районі, з риштування впав робітник. Від отриманих травм чоловік загинув. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН

“В Сколівське відділення поліції 6 березня надійшла інформація про те, що близько 16.00 у селищі Славське на новобудові загинув чоловік.

Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний житель Віктор Демитчик одного із сіл району, який працював на будові, знаходячись на риштуванні, втратив рівновагу та впав з висоти близько 10 метрів.

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Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Наразі з’ясовуються обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою “нещасний випадок”, — повідомили у Нацполіції.

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