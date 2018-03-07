На Львівщині на новобудові загинув робітник
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 березня. УНН. На Львівщині, у Сколовіцькому районі, з риштування впав робітник. Від отриманих травм чоловік загинув. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“В Сколівське відділення поліції 6 березня надійшла інформація про те, що близько 16.00 у селищі Славське на новобудові загинув чоловік.
Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний житель Віктор Демитчик одного із сіл району, який працював на будові, знаходячись на риштуванні, втратив рівновагу та впав з висоти близько 10 метрів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція відкрила провадження за фактом падіння крану на Прикарпатті
Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
Наразі з’ясовуються обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою “нещасний випадок”, — повідомили у Нацполіції.