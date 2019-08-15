Во Львовской области легковушка наехала на восьмилетнего велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Во Львовской области водитель автомобиля “ВАЗ” совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который катался на велосипеде. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 августа, около 10:00, на улице Песковой в поселке Рудно.
Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля “ВАЗ”, 54-летний львовянин, совершил наезд на велосипедиста, 8-летнего местного жителя.
В результате наезда мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Напомним, в Житомирской области в ДТП погиб 14-летний велосипедист.