На Львівщині легковик наїхав на восьмирічного велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Львівській області водій автомобіля “ВАЗ” скоїв наїзд на восьмирічного хлопчика, який катався на велосипеді. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 серпня, близько 10:00, на вулиці Пісковій у селищі Рудне.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля “ВАЗ”, 54-річний львів’янин, скоїв наїзд на велосипедиста, 8-річного місцевого мешканця.
Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання — від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Житомирській області в ДТП загинув 14-річний велосипедист.