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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 74825 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 75629 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107154 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129751 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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На Львовщине из-за ремонта перекроют движение на дороге государственного значения

На Львовщине из-за ремонта перекроют движение на дороге государственного значения

Киев • УНН

 • 574094 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Львовская областная военная администрация предупредила водителей о временных ограничениях движения из-за ремонта автодороги 5 сентября, передает УНН.

Детали

Автодорога Р-15 Ковель –Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква. Движение перекроют в связи с проведением ремонтных работ на мостовом переходе через реку Рата в городе Великие Мосты с 14:00 5 сентября до 22 декабря этого года.

"Просим водителей быть внимательными и обращать внимание на временные ограничения и дорожные знаки", - призвали в ОГА

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