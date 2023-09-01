На Львовщине из-за ремонта перекроют движение на дороге государственного значения

Детали

Автодорога Р-15 Ковель –Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква. Движение перекроют в связи с проведением ремонтных работ на мостовом переходе через реку Рата в городе Великие Мосты с 14:00 5 сентября до 22 декабря этого года.

"Просим водителей быть внимательными и обращать внимание на временные ограничения и дорожные знаки", - призвали в ОГА

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