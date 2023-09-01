На Львівщині через ремонт перекриють рух на дорозі державного значення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Львівська обласна військова адміністрація попередила водіїв про тимчасові обмеження руху через ремонт автошляху 5 вересня, передає УНН.
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Автошлях Р-15 Ковель –Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Рух перекриють у зв’язку із проведенням ремонтних робіт на мостовому переході через річку Рата в місті Великі Мости з 14:00 5 вересня до 22 грудня цього року.
"Просимо водіїв бути уважними та звертати увагу на тимчасові обмеження та дорожні знаки", - закликали в ОВА
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