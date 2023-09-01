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29 березня, 17:57 • 271818 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 359929 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299952 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 335074 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 300152 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219541 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204299 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164157 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535024 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 175505 перегляди

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США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

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На Львівщині через ремонт перекриють рух на дорозі державного значення

На Львівщині через ремонт перекриють рух на дорозі державного значення

Київ • УНН

 • 574094 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Львівська обласна військова адміністрація попередила водіїв про тимчасові обмеження руху через ремонт автошляху 5 вересня, передає УНН.

Деталі

Автошлях Р-15 Ковель –Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Рух перекриють у зв’язку із проведенням ремонтних робіт на мостовому переході через річку Рата в місті Великі Мости з 14:00 5 вересня до 22 грудня цього року.

"Просимо водіїв бути уважними та звертати увагу на тимчасові обмеження та дорожні знаки", - закликали в ОВА

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