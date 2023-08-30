На Львовщине из-за непогоды обесточены почти четыре сотни населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На Львовщине из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, дождь, порывы ветра) без электроснабжения осталось 365 населенных пунктов. Об этом сообщает Львовская областная военная администрация, передает УНН.
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193 населенных пункта – полностью без электроэнергии, 172 – частично. Больше всего – в Дрогобычском и Самборском районах Львовщины.
Для восстановления электроснабжения задействовали 88 бригад (132 единицы техники и 378 работников) ЧАО «Львовоблэнерго».
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