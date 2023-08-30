На Львовщине из-за непогоды обесточены почти четыре сотни населенных пунктов

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 74821 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 75622 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107154 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163849 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. На Львовщине из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, дождь, порывы ветра) без электроснабжения осталось 365 населенных пунктов. Об этом сообщает Львовская областная военная администрация, передает УНН.

Подробности

193 населенных пункта – полностью без электроэнергии, 172 – частично. Больше всего – в Дрогобычском и Самборском районах Львовщины.

Для восстановления электроснабжения задействовали 88 бригад (132 единицы техники и 378 работников) ЧАО «Львовоблэнерго».

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