На Львовщине из-за непогоды обесточены почти четыре сотни населенных пунктов

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193 населенных пункта – полностью без электроэнергии, 172 – частично. Больше всего – в Дрогобычском и Самборском районах Львовщины.

Для восстановления электроснабжения задействовали 88 бригад (132 единицы техники и 378 работников) ЧАО «Львовоблэнерго».

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