На Львівщині через негоду знеструмлено майже чотири сотні населених пунктів

Деталі

193 населені пункти – повністю без електроенергії, 172 – частково. Найбільше – у Дрогобицькому та Самбірському районах Львівщини.

Для відновлення електропостачання задіяли 88 бригад (132 одиниці техніки та 378 працівники) ПрАТ «Львівобленерго».

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