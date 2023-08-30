На Львівщині через негоду знеструмлено майже чотири сотні населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Львівщині через несприятливі метеоумови (грозу, дощ, пориви вітру) без електропостачання залишилось 365 населених пунктів. Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
193 населені пункти – повністю без електроенергії, 172 – частково. Найбільше – у Дрогобицькому та Самбірському районах Львівщини.
Для відновлення електропостачання задіяли 88 бригад (132 одиниці техніки та 378 працівники) ПрАТ «Львівобленерго».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У найближчу годину і до кінця доби в столиці очікуються грози