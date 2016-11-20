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15 марта, 19:03 • 108339 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147671 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126211 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119553 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106378 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102199 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96007 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Во Львовской области из-за аварии были обесточены 13 населенных пунктов

Во Львовской области из-за аварии были обесточены 13 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 8479 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Вчера в результате аварийного отключения ЛЭП 10 кВ во Львовской области в Перемышлянском районе без света остались 13 населенных пунктов. В пяти из них уже восстановлено электроснабжение. Об этом проинформировали в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА, сообщает УНН.

Так в 16:25 временно без электроснабжения остались 13 населенных пунктов (12 полностью - с. Белое, с. Борщев, с. Выписки, с. Волков, с. Дунаев, с. Ладанцы, с. Малый Полюхов, с. Новоселки, с. Пнятин, с. Плетеничи, хут. Станция, хут. Хомина, 1 частично - с. Подусов).

В 18:05 электроснабжения 5 населенных пунктов: с. Малый Полюхов, Новоселки, с. Плетеничи, хут. Станция, хут. Хомина, восстановлено.

20 ноября работы по восстановлению электроснабжения 8 населенных пунктов (с. Белое, с. Борщев, с. Выписки, с. Волков, с. Дунаев, с. Ладанцы, с. Пнятин, с. Подусов) будут продолжены.

Также в Дрогобычском районе 18 ноября в 21:50 в результате повреждения ЛЭП 10 кВ, временно без электроснабжения остались 3 населенных пункта (полностью - с. Смольная, с. Ждановка, с. Быстрица-Горская). 19 ноября в 12:45 ч. аварийной бригадой Бориславского РЭС авария ликвидирована, электроснабжение населенных пунктов восстановлено в полном объеме.

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