Во Львовской области из-за аварии были обесточены 13 населенных пунктов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Вчера в результате аварийного отключения ЛЭП 10 кВ во Львовской области в Перемышлянском районе без света остались 13 населенных пунктов. В пяти из них уже восстановлено электроснабжение. Об этом проинформировали в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА, сообщает УНН.
Так в 16:25 временно без электроснабжения остались 13 населенных пунктов (12 полностью - с. Белое, с. Борщев, с. Выписки, с. Волков, с. Дунаев, с. Ладанцы, с. Малый Полюхов, с. Новоселки, с. Пнятин, с. Плетеничи, хут. Станция, хут. Хомина, 1 частично - с. Подусов).
В 18:05 электроснабжения 5 населенных пунктов: с. Малый Полюхов, Новоселки, с. Плетеничи, хут. Станция, хут. Хомина, восстановлено.
20 ноября работы по восстановлению электроснабжения 8 населенных пунктов (с. Белое, с. Борщев, с. Выписки, с. Волков, с. Дунаев, с. Ладанцы, с. Пнятин, с. Подусов) будут продолжены.
Также в Дрогобычском районе 18 ноября в 21:50 в результате повреждения ЛЭП 10 кВ, временно без электроснабжения остались 3 населенных пункта (полностью - с. Смольная, с. Ждановка, с. Быстрица-Горская). 19 ноября в 12:45 ч. аварийной бригадой Бориславского РЭС авария ликвидирована, электроснабжение населенных пунктов восстановлено в полном объеме.