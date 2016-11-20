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На Львівщині через аварію було знеструмлено 13 населених пунктів

На Львівщині через аварію було знеструмлено 13 населених пунктів

Київ • УНН

 • 8479 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Вчора внаслідок аварійного відключення ЛЕП 10 кВ на Львівщині у Перемишлянському районі без світла залишились 13 населених пунктів. У п'яти з них вже відновлено електропостачання. Про це проінформували у Департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, повідомляє УНН.

Так о 16:25 тимчасово без електропостачання залишились 13 населених пунктів (12 повністю - с. Біле, с. Боршів, с. Виписки, с. Вовків, с. Дунаїв, с. Ладанці, с. Малий Полюхів, с. Новосілка, с. Пнятин, с. Плетеничі, хут. Станція, хут. Хомина, 1 частково – с. Подусів).

О 18:05 год. електропостачання 5 населених пунктів: с. Малий Полюхів, Новосілка, с. Плетеничі, хут. Станція, хут. Хомина, відновлено.

20 листопада роботи по відновленню електропостачання 8 населених пунктів (с. Біле, с. Боршів, с. Виписки, с. Вовків, с. Дунаїв, с. Ладанці, с. Пнятин, с. Подусів) будуть продовжені.

Також у Дрогобицькому районі 18 листопада о 21:50 внаслідок пошкодження ЛЕП 10 кВ, тимчасово без електропостачання залишились 3 населених пункти (повністю - с. Смільна, с. Жданівка, с. Бистриця-Гірська). 19 листопада о 12:45 год. аварійною бригадою Бориславського РЕМ аварію ліквідовано, електропостачання населених пунктів відновлено у повному обсязі.

Українські Національні Новини

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