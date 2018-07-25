Во Львовской области отец нашел мертвым своего 12-летнего сына

"В Стрыйский отдел полиции 24 июля в 16:34 поступило сообщение о том, что в одном из сел Стрыйского района в хозяйственной постройке отец обнаружил тело без признаков жизни своего 12-летнего сына. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в ГУНП.

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Напомним, в Днепропетровской области возле детского лагеря нашли тело 13-летней девочки со следами насильственной смерти.