Во Львовской области отец нашел мертвым своего 12-летнего сына
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 июля. УНН. В Стрыйском районе Львовской области полиция выясняет причины смерти 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"В Стрыйский отдел полиции 24 июля в 16:34 поступило сообщение о том, что в одном из сел Стрыйского района в хозяйственной постройке отец обнаружил тело без признаков жизни своего 12-летнего сына. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в ГУНП.
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Напомним, в Днепропетровской области возле детского лагеря нашли тело 13-летней девочки со следами насильственной смерти.