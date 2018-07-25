На Львівщині батько знайшов мертвим свого 12-річного сина

"У Стрийський відділ поліції 24 липня о 16:34 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Стрийського району в господарській будівлі батько виявив тіло без ознак життя свого 12-річного сина. Поліцейські встановлюють усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження",- повідомили у ГУНП.

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Нагадаємо, у Дніпропетровській області поблизу дитячого табору знайшли тіло 13-річної дівчинки зі слідами насильницької смерті.