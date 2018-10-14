Во Львовской области авто сбило школьника и врезалось в электроопору
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Автомобиль сбил 9-летнего школьника, после чего врезался в электроопору. В результате ребенка госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления Нацполиции.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 октября около 16:00 на улице Независимости в поселке Брюховичи", – говорится в сообщении.
Предварительно выяснилось, что водитель автомобиля KIA Sportage, 51-летний житель Червонограда, наехал на 9-летнего пешехода, жителя Яворовского района, а затем въехал в электроопору. От удара столб упал.
Школьник попал в больницу с диагнозом "ушиб мозга, убойная рана головы".
"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства", – добавили в полиции.
Напомним, в городе Коростень Житомирской области легковой автомобиль, перевернувшись, придавил 10-летнего мальчика.