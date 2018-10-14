На Львівщині авто збило школяра та врізалося в електроопору

"Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 жовтня близько 16:00 на вулиці Незалежності в селищі Брюховичі", – йдеться в повідомленні.

Попередньо з’ясувалося, що водій автомобіля KIA Sportage, 51-річний житель Червонограда, наїхав на 9-річного пішохода, мешканця Яворівського району, а потім в’їхав в електроопору. Від удару стовп впав.

Школяр потрапив до лікарні з діагнозом "забій мозку, забійна рана голови".

"Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – додали в поліції.

Нагадаємо, у місті Коростень Житомирської області легковий автомобіль, перекинувшись, придавив 10-річного хлопчика.