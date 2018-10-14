На Львівщині авто збило школяра та врізалося в електроопору
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Автомобіль збив 9-річного школяра, після чого врізався в електроопору. У результаті дитину госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління Нацполіції.
"Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 жовтня близько 16:00 на вулиці Незалежності в селищі Брюховичі", – йдеться в повідомленні.
Попередньо з’ясувалося, що водій автомобіля KIA Sportage, 51-річний житель Червонограда, наїхав на 9-річного пішохода, мешканця Яворівського району, а потім в’їхав в електроопору. Від удару стовп впав.
Школяр потрапив до лікарні з діагнозом "забій мозку, забійна рана голови".
"Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – додали в поліції.
Нагадаємо, у місті Коростень Житомирської області легковий автомобіль, перекинувшись, придавив 10-річного хлопчика.