Во Львовской области 11-летний мальчик предварительно совершил самоубийство - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Во Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства смерти одиннадцатилетнего мальчика. Предварительно установлено, что ребенок мог совершить самоубийство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
В Жидачевское отделения полиции 12 июня около 20.30 поступило сообщение о том, что в одном из сел района обнаружили ребенка без признаков жизни.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что 11-летний мальчик мог совершить самоубийство.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.
Как сообщал УНН, в Сумах юноша выпрыгнул из окна из -за неудовлетворительных результатов ВНО .