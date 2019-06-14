На Львівщині 11-річний хлопчик попередньо вчинив самогубство - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На Львівщині поліцейські встановлюють обставини смерті одинадцятирічного хлопчика. Попередньо встановлено, що дитина могла вчинити самогубство. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції львівської області.
В Жидачівське відділення поліції 12 червня близько 20.30 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району виявили дитину без ознак життя.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 11-річний хлопчик міг вчинити самогубство.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють обставини події, призначено експертизи.
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