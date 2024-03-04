На Луганщине враг увеличил количество авиационных ударов - ОВА

россияне вновь увеличили авиационное присутствие на восточном участке ответственности. Оккупанты нанесли удар на Купянском и Лиманском направлении. Об этом сообщает председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

После непродолжительной паузы россияне вновь увеличили авиационное присутствие на нашем участке ответственности. Вчера они нанесли удары по трем селам Луганщины. На Купянском направлении - по Надежде и Твердохлебово, на Лиманском, что предсказуемо, по Белогоровке, - говорится в сообщении.

Детали

По словам Лысогора в районе Белогоровки противник организовал попытку штурма, но украинские защитники дали отпор оккупантам. Под огонь артиллерии попало Невское.

Дополнение

В оккупированном Рубежном налажен бизнес - продажа талонов на прием в пенсионный фонд. Чтобы его получить бесплатно, люди занимают очередь с предыдущих суток.

Пристроились те, кто живет ближе, - ежедневно стоят в очередях, становятся владельцами талонов и предлагают другим приобрести свое место. За меньшие деньги можно купить место в очереди, - отмечает Лысогор.

Также сообщается, что в последние зимние дни в Северодонецке включили котельную централизованного теплоснабжения. Но ее мощностей не хватает даже для доставки носителя к первым уцелевшим многоэтажкам. Батареи остаются холодными. Весной, когда температура уже выше нуля.

Напомним

По данным Генерального штаба, 4 марта украинская авиация нанесла 7 ударов по российским войскам.