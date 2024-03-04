На Луганщині ворог збільшив кількість авіаційних ударів - ОВА
Київ • УНН
росіяни посилили авіаудари в Луганській області, завдаючи ударів по селах на Куп'янському та Лиманському напрямках.
росіяни знов збільшили авіаційну присутність на східній ділянці відповідальності. Окупанти завдали удару на Куп’янському та Лиманському напрямку. Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.
Після нетривалої паузи росіяни знов збільшили авіаційну присутність на нашій ділянці відповідальності. Учора вони завдали ударів по трьох селах Луганщини. На Куп’янському напрямку – по Надії та Твердохлібовому, на Лиманському, що передбачувано, по Білогорівці,
Деталі
За словами Лисогора в районі Білогорівки противник організував спробу штурму, але українські захисники дали відсіч окупантам. Під вогонь артилерії потрапило Невське.
Доповнення
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