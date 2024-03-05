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В Луганской области оккупанты не оставляют попыток достичь успеха в Белогоровке - ОВА

В Луганской области оккупанты не оставляют попыток достичь успеха в Белогоровке - ОВА

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 07:57  •  32492 просмотра

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Глава Луганской областной военной администрации сообщил, что российские войска не смогли достичь успеха в Белогоровке Луганской области, несмотря на штурмы при поддержке российской авиации.

Российские оккупанты продолжают попытки добиться успеха в Белогоровке в Луганской области, но им это не удается, сообщил во вторник глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Захватчики не оставляют попыток достичь успеха в Белогоровке. Однако - не удается. Вражеские штурмы там были и вчера. Их поддерживала авиация россиян - этот населенный пункт подвергся ударам с неба. А также Твердохлебово и Новоегоровка - бомбардировщики оккупантов были активными по всей линии фронта. Как и артиллерия с минометными расчетами. За сутки осуществлено 178 обстрелов - зафиксировано применение 597 снарядов. Есть попадания в районе Макеевки

- проинформировал Лысогор в Telegram.

Детали

По его словам, с 17 февраля на оккупированных территориях начались подомовые агитационные обходы населения членами так называемых "избирательных комиссий". "Они имели ряд задач, очерченных избиркомом, для дальнейшего достижения высокой явки. В частности, предлагать жителям до пяти тысяч рублей за согласие отдать свой голос, независимо от наличия паспорта рф. Поэтому, по предварительным подсчетам, более 84% опрошенного населения "лнр" якобы согласилось прийти на выборы", - указал Лысогор.

В Алчевске, по словам Лысогора, россияне инспектируют школы и увольняют директоров. "Основной критерий - уровень пропаганды на уроках так называемых "разговоров о важном". Оккупанты видят недостаточную осведомленность детей тематикой войны и невнимание к государственным символам рф. Например, одного из новых директоров привезли с территории россии", - рассказал он.

россияне демонтируют шахты на оккупированной Луганщине2 марта 2024, 01:11 • 43535 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
makeevkaМакеевка
telegramТелеграмма
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