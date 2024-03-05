На Луганщині окупанти не полишають спроб досягти успіху в Білогорівці - ОВА
Київ • УНН
Голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив, що російські війська не змогли досягти успіху в Білогорівці Луганської області, попри штурми за підтримки російської авіації.
Російські окупанти продовжують спроби досягти успіху в Білогорівці у Луганській області, але їм це не вдається, повідомив у вівторок голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
Загарбники не полишають спроб досягти успіху в Білогорівці. Проте – не вдається. Ворожі штурми там були і учора. Їх підтримувала авіація росіян – цей населений пункт зазнав ударів з неба. А також Твердохлібове та Новоєгорівка – бомбардувальники окупантів були активними по всій лінії фронту. Як і артилерія з мінометними розрахунками. За добу здійснено 178 обстрілів – зафіксовано застосування 597 снарядів. Є влучання в районі Макіївки
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З його слів, із 17 лютого на окупованих територіях розпочалися побудинкові агітаційні обходи населення членами так званих "виборчих комісій". "Вони мали низку завдань, окреслених виборчкомом, для подальшого досягнення високої явки. Зокрема, пропонувати жителям до п’яти тисяч рублів за згоду віддати свій голос, незалежно від наявності паспорту рф. Тож, за попередніми підрахунками, понад 84% опитаного населення "лнр" ніби погодилося прийти на вибори", - вказав Лисогор.
В Алчевську, зі слів Лисогора, росіяни інспектують школи і звільняють директорів. "Основний критерій – рівень пропаганди на уроках так званих "розмов про важливе". Окупанти вбачають недостатню обізнаність дітей тематикою війни і неувагу до державних символів рф. Для прикладу, одного із нових директорів привезли з території росії", - розповів він.
росіяни демонтують шахти на окупованій Луганщині02.03.24, 03:11 • 46519 переглядiв